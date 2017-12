Il consacre le dernier étage de sa maison à Johnny

T-shirt à l'effigie du rockeur, bracelet en cuir clouté et rouflaquettes : à 68 ans, Jean Magliocco a la panoplie du fan parfait de Johnny. Cet ancien de la SNCF a aussi été homme à tout faire sur les tournées du chanteur. Il expose tous les objets qu'il a accumulés dans sa maison près d'Aubusson.

"Les amis qui viennent chez moi disent que c'est le musée Johnny mais je le vois pas comme ça, je suis un collectionneur", explique Jean, plutôt fier quand même de son trésor. Il faut emprunter un escalier en colimaçon pour arriver au deuxième étage de sa maison et là, c'est comme une chambre d'ado, "mais un ado de 68 ans !" Des posters tapissent les murs et le plafond, des cartons de vinyles encombrent le canapé, il y a même des laser discs, un format disparu, des photos et des coupures de journaux rangés dans des classeurs.

La musique de Johnny résonne dans toute la maison quand Jean nous ouvre la porte... La mort du chanteur a été annoncée le matin même par tous les médias "mais je veux pas en parler, c'est trop dur". Alors la conversation s'oriente sur l'histoire de sa passion pour Johnny Hallyday : "la première fois que je l'ai entendu, c'était à la radio au début des années 60. Les grands l'écoutaient dans le dortoir de l'orphelinat où j'étais à l'époque, à Verneuil-sur-Indre".

Premier concert à 14 ans

Jean a récupéré le bracelet en cuir clouté que portait Johnny Hallyday lors d'un concert au Palais des sports en 1971 © Radio France - Maxime Tellier

Est-ce l'attrait pour "les Etats-Unis, le rock and roll, la country" ? Jean ne se l'explique pas vraiment ; il cite aussi Elvis, Maryline Monroe et d'autres chanteurs dont les posters s'affichent aux murs autour de nous. "Mais ça a été un déclic. J'ai vu Johnny pour la première fois en concert en 1963 à Hossegor et partout ensuite." En France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre... Il suit son idole sur toutes les routes et leurs chemins finissent par se croiser en 1972 : "un pote m'a fait rejoindre l'équipe du Johnny Circus".

Le "Johnny Circus" est la tournée qu'a faite Johnny Hallyday cette année là. Particularité : les concerts avaient lieu dans un chapiteau et alternaient avec des numéros de cirque. "Je travaillais sur la sono, l'électricité, j'étais homme à tout faire, on mangeait tous ensemble sous le chapiteau, Johnny et les équipes. J'étais un gars discret et il m'aimait bien, on parlait de notre passion commune pour le rock and roll et parfois d'autres choses aussi, de sujets banals".

500 concerts plus tard... Des souvenirs à la pelle

La cravate que Johnny Hallyday a jeté au public lors d'un concert à l'Olympia en 1967 © Radio France - Maxime Tellier

Jean fait la route aux côtés du chanteur jusqu'en 1984 ; "j'ai arrêté les tournées car j'ai trouvé un travail à la SNCF, je pouvais pas faire les deux. En tout, j'ai dû assister à 500 concerts de Johnny, peut-être plus". De toutes ces années, Jean a gardé une quantité infinie de souvenirs... Des photos de la star dont beaucoup d'inédites, "c'est moi qui les prenais mais j'ai perdu la pellicule où on me voyait avec lui".

Et il y a ces objets qui ont appartenu au chanteur. A son bras, Jean porte un bracelet en cuir clouté que Johnny a jeté au public lors d'un concert au Palais des sports en 1971 (voir photo). "Il était comme ça Johnny, il balançait les parties de son costume à la salle !" Sous un cadre accroché au mur, il nous montre une cravate blanche arrachée de la même façon lors d'un concert à l'Olympia, en 1967. Des quasi reliques qui figurent aux côtés des centaines de vinyles que Jean a accumulés depuis des années "j'ai même des éditions en double de certains concerts, une version en mono et une autre en stéréo, c'est ça d'être collectionneur !".

La dernière fois qu'il l'a vu en concert, c'était en juin 2017 avec les Vieilles Canailles à Clermont. "je voyais qu'il s'asseyait les trois-quarts du temps... J'ai dit à ma femme que c'était mauvais signe. J'espérais qu'il revienne mais sans y croire". Et maintenant qu'il est parti ? Les concerts sont finis mais Jean vient de s'acheter une platine et un ampli pour que continue de résonner la voix de Johnn