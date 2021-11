"Il est elle", la fiction événement sur la transidentité ce soir sur TF1

TF1 diffuse ce lundi soir Il est elle un téléfilm unitaire sur la transidentité, qui raconte le combat de Julien pour faire reconnaître son genre - à commencer dans sa propre famille - et accompagner sa transition. Une soirée en partenariat avec France Bleu

Librement inspiré de la bande dessinée Barricades de Charlotte Bousquet et Jaypee, ce téléfilm en deux parties est porté par Odile Vuillemin, Jonathan Zaccaï et surtout Andréa Furet, une comédienne transgenre et Prix de la Meilleure interprétation féminine au Festival de Luchon pour ce rôle.

Il est elle réussit le pari de porter avec émotion et sincérité sur le petit écran, à une heure de grande écoute, un sujet difficile et qui divise

L'histoire

La vie de Sabine et Cédric bascule le jour où leur fils, Julien, leur avoue sa certitude d’être une fille dans un corps de garçon. Sabine et Cédric sont confrontés à un dilemme insoluble : accompagner leur enfant dans une transition vers le genre féminin ou continuer d’essayer de lui faire accepter son corps tel qu’il est ? Tandis que Julien semble de plus en plus fragile, Sabine et Cédric réalisent qu'ils ne vont pas seulement devoir se battre pour leur enfant, mais également pour l'unité de leur famille...