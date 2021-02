Il fait sa demande en mariage en direct sur France Bleu Nord

C'est dans le jeu "Le bouquet de la Saint-Valentin" qui vous permet de gagner des bouquets pour la Saint-Valentin en jouant en direct sur France Bleu Nord que s'est produit l'heureux événement ce dimanche. David, un auditeur de France Bleu Nord de 48 ans et qui habite Wasquehal, près de Lille, a appelé pour participer au jeu. C'est à l'issue des questions qu'il s'est lancé en direct à l'antenne.

David était en voiture avec sa future épouse, il en était sorti pour participer au jeu à l'antenne. Et en direct, il retourne dans la voiture auprès de Catherine et voici ce qu'il lui a dit: " Catherine, veux-tu m'épouser?" Et nous avons entendu un grand _"Oui!!_!" à l'antenne. Une demande saluée à l'antenne par l'animateur Bruno Béart, très ému! C'est la première fois dans sa carrière d'animateur qu'il vit une demande en mariage en direct! David a indiqué que ça lui tenait à cœur de faire cette déclaration en direct : "Je souhaitais faire ma demande en direct sur France Bleu Nord parce que vous êtes ma famille"! Et David a bien évidemment gagné un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin.