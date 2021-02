Ille-et-Vilaine : l'émission "N'oubliez pas les paroles !" cherche des candidats

Nagui présente "N'oubliez pas les paroles !" depuis plus de 13 ans.

Et si vous preniez la place de la Bretonne Margaux, la plus grande championne de "N'oubliez pas les paroles !" sur France 2 ? L’équipe de production de l'émission présentée par Nagui est toujours à la recherche de candidats et elle propose aux habitants d'Ille-et-Vilaine de passer les étapes de sélection directement depuis chez eux.

Pour la première étape, les candidats doivent d'abord chanter au téléphone. S’ils sont retenus, ils passeront deux étapes éliminatoires : envoyer une vidéo de présentation et de chant sur bande-son puis un test de paroles de chansons francophones en visio en présence de l'équipe de casting.

Si vous amis vous surnomment le "jukebox", que vous adorez chanter sous la douche et que vous connaissez par coeur les petits détails qui se cachent dans les chansons françaises, cette émission est pour vous. Tentez votre chance en appelant le 01 49 17 84 20 ou en vous rendant sur le site internet inscription.noplp.tv