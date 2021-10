Ille-et-Vilaine : le breton Megabozeur participe à La France a un incroyable talent, sur M6

C'est dans un style bien à lui qu'il devrait réinterpréter un grand titre de la chanson française. Le jeune rappeur breton Megabozeur, son nom de scène, ou Mewen Saudrais, dans la vie, participe ce mercredi soir à l'émission la France a un incroyable talent, sur M6. A 20 ans, il va donc se frotter aux autres candidats et aux jurés de la 16ème édition du télécrochet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Je voulais essayer de montrer ce que je vaux dans la musique", explique Megabozeur, à quelques heures de la diffusion de la première émission. "Pour l'instant, j'étais un peu en amateur, je faisais cela chez moi. En plus je vais pouvoir avoir des critiques et des avis des jurés, je me suis dit que cela pourrait être vraiment positif. Je me suis inscrit sur un coup de tête. Au début je n'y croyais pas trop, mais cela s'est fait, et c'est vraiment trop kiffant".

Un parcours atypique

L'univers de Megabozeur : le rap, conjugué avec des inspiration Reggae, Jazz et Soul. Déjà quelques titres sont sortis sur les réseaux sociaux, qui permettent de découvrir le monde du jeune breton, qui côtoie la musique depuis son enfance. Après la chorale, il s'est dirigé vers le rap, mais c'est sur le tard qu'il décide de se lancer pleinement sur cette voie. "J'ai fait de la cuisine, puis un CAP boucher, et je me suis dit "Mewen, pourquoi tu ne te lancerais pas dans la musique à fond, tu ne vivrais pas de ta passion ?" J'ai travaillé à l'usine pendant un an et demi pour mettre de l'argent de côté et financer mes clips."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le jeune homme voit cette candidature à la France a un incroyable talent comme une nouvelle corde à son arc. "C'est une expérience super bénéfique. Cela t'apprend à savoir tenir sur scène, la pression, le public. C'est professionnel. Pour entrer dans le monde de la musique et devenir un vrai artiste c'est déjà un premier pas." Megabozeur, actuellement en école de musique à Paris, continuera t-il l'aventure ? Réponse ce vendredi soir, sur M6.