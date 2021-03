Ille-et-Vilaine : qui veut apparaître dans les spots de pub d'une grande chaîne de télé ?

Pour la réalisation des jingles d'une grande chaîne de télévision publique, une société de production recherche des figurants. Les tournages auront lieu en avril à Rennes et Saint-Malo.

Une carrière dans la télévision et le cinéma s'offre peut-être à vous ! La société de production Division recherche actuellement des Bretons pour les besoins d'un tournage. Elle va réaliser les nouveaux jingles d'une chaîne de télévision du service public.

Les tournages sont prévus à Saint-Malo le mardi 20 avril et à Rennes le mercredi 21 avril. Après avoir recruté des nageurs, la directrice de casting cherche des profils bien spécifiques.

Pour le tournage de Saint-Malo, des hommes et des femmes pratiquant le Parkour à un très bon niveau, voire à un niveau professionnel et pratiquant également la danse sont recherchés. La production est aussi en quête d'un vrai couple homme-femme entre 40 et 60 ans. Pour le tournage de Rennes, une personne pratiquant le football freestyle est recherchée, sans limite d'âge.

600 euros brut pour une journée de tournage

Avant de postuler, assurez-vous d'être disponible aux dates indiquées. Aucun frais de transport ou d'hébergement ne sera pris en charge en revanche, la journée de tournage est payée 600 euros bruts et vous toucherez également 400 euros pour les droits de diffusion en télévision.

Si vous êtes intéressé(e) envoyez sans tarder votre nom, prénom, âge et date de naissance, taille, lieu de résidence, profession ou études, votre numéro de téléphone et les activités sportives que vous pratiquez par mail à l'adresse casting.divisiontv@gmail.com en indiquant Saint-Malo ou Rennes dans l'intitulé du courriel selon la ville pour laquelle vous postulez.

Il faut impérativement joindre une photo de face (sans filtre) et une autre de votre silhouette, ainsi qu'une démo vidéo de danse, de parkour ou de football freestyle si vous êtes concerné(e). Un lien vers votre Instagram vous donnera aussi plus de chances d'être sélectionné(e).