Incendie de la cathédrale de Nantes : pour Stéphane Bern, "ce patrimoine, c'est notre identité"

L'homme de radio et de télévision spécialiste du patrimoine a réagi ce samedi 18 juillet sur France Bleu Loire Océan, quelques heures après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Pour Stéphane Bern, "chaque fois, l'ai l'impression qu'on me poignarde".

Ce patrimoine c'est notre identité, c'est notre histoire. - Stéphane Bern

"Cette cathédrale de Nantes qui a déjà souffert, avec l'incendie pendant la rénovation de 1972, c'est quelque chose d'insupportable ces atteintes à notre patrimoine, parce-que on touche à quelque chose de sacré qu'on soit croyant ou pas, a souligné Stéphane Bern. C'est l'identité de la France, c'est l'histoire de France, c'est quelque chose qui nous touche tous".

"C'est monstrueux"

"En lien avec les autorités, on avait fait un "plan incendie cathédrales" que Franck Riester le ministre de la culture au moment de l'incendie de Notre Dame de Paris avait lancé pour vérifier les consignes de sécurité des 85 cathédrales de France qui appartiennent à l’État, rappelle le présentateur. Et là on apprend que ce serait un incendie d'origine criminelle puisque il y aurait trois départs de feu, c'est monstrueux."

L'orgue de la cathédrale de Nantes, mais aussi un tableau et le vitrail, ont été entièrement détruits lors de l'incendie. Pour Stéphane Bern, "ce sont des pans entiers de notre histoire, ce sont des métiers d'art, ce sont des hommes et des femmes qui ont travaillé pendant des siècles certes pour glorifier Dieu mais aussi pour laisser une place dans notre histoire. Et on voit qu'en une matinée tout ça part en fumée".

Moi ça me désole, ça m'attriste. Dans quel monde vit-on ? Je trouve qu'on est en train de perdre totalement notre âme. - Stéphane Bern