Incendies en Gironde : un pompier du Périgord fait la Une de "Paris Match"

Manuel Andrieu n'y croit toujours pas. Mais c'est bien lui sur la couverture de Paris Match. Le chef de la caserne de Sarlat est parti pendant trois jours au plus fort de l'incendie de Landiras en Gironde. Et son action pour contrer l'incendie grâce aux feux tactiques a été immortalisée par un photographe de Paris Match.

Il découvre sa photo par hasard

Il n'était même pas au courant qu'il était pris en photo. Son frère, Libanais d'adoption, qui vit à Beyrouth au Liban, l'a averti. "Il m'a envoyé un sms en me disant 'Mon manu, tu es très bien sur la photo'. Je suis un peu tombé des nues. Je me suis demandé quelle était cette histoire" confie le pompier. Il a ensuite été inondé par des messages de ses proches, famille et amis.

Manuel Andrieu est sur la couverture et la double page de Paris Match. © Radio France - Philippine Thibaudault

Sur la photo, le pompier s'occupe des feux tactiques. On le voit brûler une parcelle de feux d'une vingtaine d'hectares, de sorte que ce feu parte vers le feu principal. Celui-ci ne trouve ainsi plus de combustible sur sa route et s'éteint par lui-même.

Encadrer ce souvenir

Il ne possède même pas le fameux Paris Match. Il n'en a trouvé qu'un seul en kiosque, qu'il a offert à sa mère. "Elle est stupéfaite de voir son fils sur la couverture de Paris Match. Elle est plutôt habituée à voir des 'peoples' sur ce genre de revue". Le pompier a passé une commande de plusieurs exemplaires à une papeterie, pour l'envoyer à des amis et garder un souvenir. Il compte l'encadrer et ainsi se rappeler de l'intervention la plus marquante de sa carrière.

Il tient à préciser : c'est surtout un hommage à sa profession et à tous les collègues qui se sont battus pour maitriser les feux de Gironde.