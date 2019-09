Indre : une rentrée riche de nouveautés pour BIP TV !

BIP TV fait sa rentrée ! En fait, ce sera le 16 septembre avec de nouveaux magazines, un nouveau plateau, un nouvel habillage et toujours la même volonté d'être, et ce plus que jamais, LA télévision de son territoire.

Issoudun, France

Des nouveautés comme s'il en pleuvait ! La nouvelle grille des programmes de BIP TV, la télé locale de l'Indre, sera lancée le 16 septembre prochain. Parmi les nombreuses nouveautés, six nouveaux magazines dont quatre sont produits par BIP TV : _"Ensemble"le 1er vendredi du mois à 20h50, magazine où la parole est donnée à celles et ceux qui contribuent à la cohésion de leur territoire, "Destination" le 2e vendredi du mois à 20 heures 50 à la découverte des expressions culturelles et artitiques dans le Berry, "Initiatives"_ magazine consacré au développement économique et à l'actualité des entreprises et puis"Vivre" qui s'intéressera aux événements culturels du territoire. De nouveaux rendez-vous qui viennent compléter l'offre magazine déjà très riche : "Atout Santé", "1,2,3 Musette", "1,2,3 Dansez" et des captations de concerts.

Coté information, BIP TV, dont la rédaction est dirigée par Sarah Benhassen, c'est un jounal de 20 minutes en direct chaque soir à 18h30, avec là aussi des nouveautés comme par exemple en plateau, un grand écran qui permettra aux journalistes de s'appuyer notamment sur des infographies, sans oublier bien sûr les magazines de sports. Sur la forme, on notera aussi un nouvel habillage pour la chaîne à compter du 16 septembre et un plateau supplémentaire avec une dimension "cosy" pour des dicusssions plus détendues avec les invités.

De gauche à droite : Aurélien Guilloteau, responsable des programmes de BIP TV, Hervé Pépion, directeur de l'EPCCI (Etablissement Public de ccopération Culturelle d'Issoudun), Sarah Benhassen, rédactric een chef et André Laignel, maire d'Issoudun © Radio France - Régis HERVE

BIP TV emploie une douzaine de personnes. Un nouveau journaliste a été recruté ainsi qu'un responsable des programmes Aurélien Guilloteau. La chaine a un budget annuel de fonctionnement d' 1 million 200 000 euros. Issoudun et l'agglomération financent à hauteur de 50% ; la région, le département de l'Indre, la communauté d'agglomération de Châteauroux depuis quelques mois et une cinquantaine de communes permettent de boucler le bugdet.

Bip TV qui a maintenant 13 ans, grandit bien à la grande satisfaction d'André Laignel, maire et président de l’Établissement Public de Coopération Culturelle d’Issoudun qui souligne qu'après une période "de consolidation" BIP TV est entrée dans une période "de développement". Celui-ci passera aussi par une présence accrue sur les reseaux sociaux. BIP TV se porte bien et a de l'ambition et des projets pour s'ancrer un peu plus encore dans la vie de son territoire.