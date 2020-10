Infidèle, sur TF1, les deux premiers épisodes de la saison 2 ce jeudi 1 octobre

La série "Infidèle" fait son retour sur TF1 ce jeudi soir pour une deuxième saison, en partenariat avec France Bleu. Découvrez dès maintenant le résumé des deux premiers épisodes de cette nouvelle saison, où l'on retrouve Claire Keim, et Jonathan Zaccaï, rejoints également par Tom Leeb.

Tom Leeb et Claire Keim dans la série Infidèle

Episode 1

Emma fait la rencontre d’un jeune et beau garçon dans un bar, ils couchent ensemble comme une histoire sans lendemain… Mais c’est lui qui arrive le lendemain comme ostéopathe au cabinet. Elle est plus que troublée, d’autant qu’une vidéo de leurs ébats circule. Luigi, troublé par ce nouvel arrivant, se rapproche de son père. Pour Matteo, le bonheur de ces retrouvailles contraste avec le désenchantement de sa nouvelle vie de famille avec Candice et le bébé.

Episode 2

Avide de retrouver l’innocence des jeunes de son âge, Candice rejoint Sophie à une fête où elle se laisse séduire par Alexandre. Désireux de vivre de nouvelles sensations, Luigi initie sa copine à la drogue. Emma, quant à elle, reçoit un nouveau message de ses ébats avec Gabriel. Mais qui essaie de la faire chanter ?