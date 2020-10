Infidèle, sur TF1, les épisodes 3 et 4 de la saison 2 ce jeudi 8 octobre

Chloé Jouannet et Tom Leeb étaient les invités d'Arnold Derek dans Accès direct mercredi 7 octobre

Accès Direct Copier

Episode 3

Emma doute des réelles intentions de Gabriel, lui compte bien la mettre face à ses contradictions. Pour Mattéo, tout se complique. Sa relation avec Candice, son travail... Il va devoir faire face, seul. Luigi continue de dealer, malgré le passage de Jo à l'hôpital.

Episode 4

Emma, Luigi, Matteo et Juliette se recueillent devant la tombe des parents d’Emma. Et si un nouveau départ, ensemble, était possible ? Gwen et Eric ont des révélations à faire à Emma sur Gabriel. Candice plonge : drogue, infidélité, rien ne va plus… Un retour à la vie normale est-il encore possible ?