INFO FRANCE BLEU Du public pour l'émission Tous ensemble pour la musique ! vendredi soir sur France 2

"La Fête de la Musique, tous ensemble pour la musique !" en direct ce vendredi 19 juin à 21h depuis l'Accor Arena sur France 2 et France Bleu va être le premier grand show télé à accueillir du public !

France 2 vient de le confirmer, les artistes présents vendredi soir à l'Accor Arena pour la grande soirée de la Fête de la musique animée par le duo Laury Thilleman et Garou pourront communier avec le public, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Parmi ceux-ci Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Gims, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Pascal Obispo, Dadju, Tryo, Thomas Dutronc, Bénabar, Boulevard des Airs, Amir, Suzanne, Tom Leeb, Les Frangines, le duo Slimane Vitaa, Kendji Girac, Christine mais aussi de jeunes talents comme Aliose, Loïc Nottet, Roméo Elvis, Antoine Elie (qui recevra le prix 100% Coup de Coeur France Bleu), Lous and the Yakuza...

Des places gratuites et en nombre limitée sont donc ouvertes à la réservation dès maintenant sur le site de l'Accor Arena. A suivre très vite, France Bleu a prévu de vous en offrir dès ce mercredi 17 juin !!

Une soirée à vivre en direct sur France Bleu

France Bleu qui accompagne tout au long de l'année les plus grands noms de la scène française et contribue aussi avec La Nouvelle Scène tous les soirs à 20h à faire émerger les talents de demain sera en direct dès 21h depuis l'Accor Arena pour vous faire vivre cette soirée et donner la parole aux artistes.

Une émission également en association avec les télévisions et radios francophones : Belgique, Suisse et Canada