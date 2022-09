INFO FRANCE BLEU PARIS - Découvrez les nouvelles personnalités qui font leur entrée au Musée Grévin

Entrer au Musée Grévin, c'est une consécration dans la vie d'un artiste !

Kylian Mbappé, Cyril Lignac, Emmanuel Macron, Mimie Mathy, M Pokora, Simon Veil, Mika, Thomas Pesquet, Line Renaud, Maitre Gims... figurent parmi les centaines de personnalités déjà présentes derrière les murs du Boulevard Montmartre à Paris.

Toutefois, les femmes y sont moins nombreuses et la Direction semble bien décidée à y remédier.

Le Musée Grévin célèbre cette année ses 140 ans - Musée Grévin

On voudrait renforcer la présence féminine au sein du Musée Grévin

Yves Delhommeau, le directeur général du Musée Grévin, était l'invité de Romain Ambro dans le 6/9 France BLEU PARIS pour évoquer la disparition de la Reine d'Angleterre et la statue toujours plébiscitée par les touristes étrangers.

Il en a profité pour révéler l'identité des personnalités choisies pour entrer prochainement au sein du Musée Grévin.

Deux femmes : une sportive et une comédienne

La judokate Clarisse Agbégnénou

La judokate Clarisse Agbégnénou va faire son entrée prochainement au Musée Grévin à Paris © Getty

Licenciée au Red Star Club de Champigny-sur-Marne, celle que l'on surnomme "Gnougnou" est la révélation sport de ces dernières années.

Porte-drapeau de la France aux JO de Tokyo 2020, la judokate est la combattante française la plus titrée aux Mondiaux cumulant cinq couronnes de championne du monde et deux médailles d'argent. Elle rejoint donc un autre judoka : Teddy Riner qui lui enregistre dix sacres entre 2007 et 2017.

La comédienne Audrey Fleurot

La comédienne Audrey Fleurot va faire son entrée prochainement au Musée Grévin à Paris © Getty

Devenue hyper populaire grâce à la série à succès "HPI" de TF1, la comédienne au look déjanté incarne Morgane Alvaro, une ex-femme de ménage à haut potentiel intellectuel devenue consultante pour la police criminelle.

Une statue choisie par le public

L'acteur et catcheur Dwayne Johnson choisi par les internautes pour entrer au Musée Grévin à Paris - Musée Grévin

Pour la première fois à travers les "Grévin Awards", un grand concours offrait la possibilité au public de désigner la star internationale à entrer au Musée Grévin et c'est Dwayne Johnson, star du catch et acteur américain surnommé "The Rock" qui a recueilli le plus de suffrages.

Il devance 9 autres personnalités proposées : Ariana Grande, Tom Holland, Zendaya, Dua Lipa, Elon Musk, Selena Gomez, Lupita Nyong’o, Chris Pratt et Margot Robbie.

Une 3ème statue pour Zizou !

Pour la troisième fois, la statue de Zinedine Zidane va être refaite par les équipes du Musée Grévin © Getty

Pour la troisième fois, la statue de Zinedine Zidane est l'une des plus attendues par les fans de ballon rond. Les équipes du Musée ont donc décidé de moderniser son double de cire pour coller encore mieux au physique actuel du footballeur champion du monde 1998.

