INFO FRANCE BLEU - Restos du Cœur : les concerts des Enfoirés auront lieu en janvier 2023 à Lyon

Depuis 1985, chaque année, sportifs, chanteurs, acteurs et célébrités donnent "un rencard à ceux qui n'ont plus rien". En 2021 les Restos du Cœur ont distribué plus de 142 millions de repas aux plus démunis. Une action rendue possible notamment par la mobilisation de la troupe des Enfoirés à l'occasion du spectacle traditionnellement enregistré courant janvier.

En 2021, ce spectacle avait déjà été enregistré à La Halle Tony Garnier à Lyon mais dans des conditions très particulières : avec les gestes barrières et surtout sans public ! Tout comme en janvier 2022 à la Sud de France Arena à Montpellier.

Pour 2023, les concerts reviennent donc à Lyon toujours à la Halle Tony Garnier avec cette fois un public nombreux et ravi de pouvoir à nouveau partager ce moment fort avec la troupe des Enfoirés.

Les informations pour la réservation et sur le casting du concert sont à venir prochainement.

► France Bleu partenaire des Restos du Cœur