[INSCRIVEZ-VOUS] France Bleu Lorraine s'invite chez vous !

"Bienvenue chez vous", c'est votre nouvelle émission sur France Bleu Lorraine. Tous les jours, Marc Grandmontagne part à votre rencontre.

ⓘ Publicité

France Bleu Lorraine s'invite chez vous

Tous les matins, de 10h à 11h, France Bleu Lorraine s'invite chez vous pour une heure d'échange convivial autour de la table, un moment de bonne humeur et de bonheur à partager. L'occasion de faire votre connaissance, et d'en apprendre plus sur votre vie, votre quotidien, le lieu et les alentours où vous vivez.

Accueillez Marc Grandmontagne chez vous

Pour participer à cette émission, avec des amis, de la famille, des collègues, des personnalités de votre commune, inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous ! Marc Grandmontagne viendra chez vous avec grand plaisir.

"Bienvenue chez vous" du lundi au vendredi de 10h à 11h sur France Bleu Lorraine.