Insolite - Le gardois Julien Doré cul nu pour la nouvelle année !

Sa photo fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause. Julien Doré s'affiche entièrement nu sur son compte Instagram, laissant apparaître son fessier face à l'immensité de la nature. Sa façon de souhaiter une bonne année 2021 à ses fans, tel Michel Polnareff en 1972 annonçant son spectacle à, L'Olympia. "On regarde vers l'avenir, vers le beau , le doux et le fun." Le chanteur gardois, né à Alès, reste très attaché à ses terres, il faisait d'ailleurs la part belle aux Cévennes dans l'un de ses derniers clips, "La fièvre".

"Je vous souhaite à toutes et tous mes chatons ardents, le meilleur des meilleurs, le mieux du mieux et bien plus encore. Que nos coeurs ce soir aient soif de Voie lactée. Bisous 2020, c'est ma tournée!" Julien Doré (Instagram)