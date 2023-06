Le yacht de l'héritier milliardaire de Décathlon fait escale à La Rochelle

Il ne laisse personne indifférent. Il faut dire qu'il en impose. Le yacht de luxe Idol fait escale depuis ce mardi dans le bassin des chalutiers du port de La Rochelle (en face des locaux de France Bleu La Rochelle). On se croirait un peu sur le port de Saint-Tropez ou de Cannes, sans les stars et les paillettes. On ne s'en plaindra pas. Les piétons se prennent quand même en photo devant le navire. Après une petite enquête, voici quelques informations sur ce monstre de luxe conçu en 2007. Le yacht battant pavillon maltais est la propriété du milliardaire Thomas Leclercq, héritier du groupe Décathlon.

Pour prendre conscience de sa dimension, voici quelques chiffres. Il fait 59 mètres de long, 11 mètres de large pour 3,50m de profondeur. Il est plus imposant que plus grand que les vedettes à passagers du port rochelais. L'Idol pèse 900 tonnes, compte 14 membres d'équipage et peut accueillir 10 passagers. Deux bateaux à moteur et quatre jet-skis sont embarqués à bord de l'Idol. S'il vous venait une envie de l'acheter, il faudrait compter plus de 50 millions d'euros. Plus sérieusement, le bateau arrive de Bordeaux. Il va faire escale jusqu'au mardi 20 juin à La Rochelle.