A quelques heures de la finale de The Voice 2020, rencontre avec le belfortain Tom Rochet et sa coach Amel Bent.

INTERVIEW - Amel Bent : "Tom, quand on le regarde chanter, on est juste heureux".

Après plusieurs semaines de compétition, l'heure de la finale a sonné pour les candidats de The Voice. Ils ne seront plus que quatre en lice ce samedi soir à 21h05 sur TF1 : Gustine, Abi, Antoine Delie et le belfortain Tom Rochet. L'occasion de revenir, avec lui et sa coach Amel Bent, sur son parcours.

Amel Bent : "Et combien même il ne gagnerait pas, pour moi, il ne repartira pas perdant de cette aventure".

Lors des auditions à l'aveugle, au tout début de la compétition, Tom Rochet a choisi de rejoindre l'équipe d'Amel Bent. C'est le timbre de voix du belfortain qui a fait se retourner la chanteuse, mais aussi _"le choix de la chanson. Il a quand même chanté "Let it be" des Beatles mais avec une voix black américaine (...) J'ai trouvé déjà qu'il y'avait une forme d'audace." Tout au long de l'aventure, Amel Bent a vu évoluer Tom. "C'est celui qui m'a surpris le plus, en fait"_, nous confie la coach.

C'est un bagarreur. Vraiment. Il y va. Il n'a pas peur. Pour moi, c'est lui qui a marqué la progression la plus spectaculaire.

A chaque étape de la compétition, le souhait de Tom Rochet était de surprendre sa coach. Mission réussie ! "Tom méritait qu'on lui laisse une étape de plus, parce que les progressions étaient dingues et c'est ça qui était vraiment surprenant". Pour la finale, une fois de plus, Amel Bent ne cache pas que Tom l'a surprise.

Le public a décidé d'emmener Tom en finale, parce que je pense qu'il a bluffé carrément le public. "

Amel Bent reconnait facilement, également, les qualités et les défauts de Tom Rochet. Pour la coach, le point fort du belfortain ne réside pas dans sa technique vocale mais "dans la lumière qu'il dégage". Pour elle, lorsque Tom chante il n'est "que dans la générosité". Un sacré atout pour la finale.

Les gens ont besoin d'artistes comme Tom Rochet. Et c'est pour ça, qu'il est en finale.

Ecoutez en intégralité l'interview d'Amel Bent :

Tom Rochet : "On est 4 finalistes très soudés (...) et il y'a vraiment zéro rivalité".

Quelle surprise lorsque Tom Rochet a entendu Nikos Aliagas citer son prénom à la fin de la demi-finale. "J'ai très vite réalisé qu'il disait mon prénom, du coup, j'ai très vite réagi et c'était une réaction très naturelle et très "wahouu"", comme nous le précise le belfortain.

Dès le lendemain, tout s'est très vite accéléré pour Tom. Il a dû rejoindre Paris et ses camarades finalistes pour les répétitions, les coaching, et le tournage (pour rappel : la finale n'est pas en direct). L'occasion pour lui de nous expliquer qu'il n'existe aucune rivalité entre eux, que c'est un groupe très soudé. Il nous avoue même sa petite préférence pour Abi : "On s'est retrouvé à répéter ensemble dans une chambre. On chantait nos titres et on se donnait les derniers conseils avant le tournage".

Comme Amel Bent nous l'a précisé plus haut, pour cette finale, Tom Rochet a décidé, de nouveau de prendre un risque avec son choix de chanson. Un choix assumé pour le belfortain qui reconnait que ces mises en danger ont plu au public durant toute l'aventure.

Je vais prendre des risques. Et je pense que je fais bien de les prendre, parce que c'est en prenant des risques qu'on surprend les gens.

A chacune des étapes, lors de nos échanges avec Tom Rochet, nous avons toujours souhaité savoir s'il voyait la suite. Maintenant que l'aventure arrive à son terme, qu'en est-il ? Pour le moment, il ne l'imagine pas. "Chaque chose en son temps". Mais une chose est sûre après "The Voice", le belfortain continuera la musique.

Je vais faire des études à Nancy, à l'école de la MAI (Music Academy International) pour me former pendant un an techniquement au niveau vocal et apprendre de la musique en général.

Si Tom Rochet venait à gagner cette saison de The Voice, ce serait le deuxième grand finaliste franc-comtois. Un Lilian Renaud version belfortaine ?

On a pas le même registre musical mais deux franc-comtois qui gagnent The Voice, c'est plutôt un bon palmarès pour la région.

Ecoutez en intégralité l'interview de Tom Rochet :