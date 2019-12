INTERVIEW - BRUNO SOLO AU CŒUR DE LA GUERRE DES TRÔNES

Après le succès des deux premières saisons, dès ce vendredi 20 décembre, à 20h50, France 5 proposera la suite de la série-documentaire "La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe". Une nouvelle saison, narrée par un passionné d'histoire : Bruno Solo.

Le comédien était l'invité de Bertrand Fissot pour nous présenter cette troisième saison.

Où est-ce que vous nous emmenez pour cette nouvelle saison ?

Après la Guerre de Cent ans dans la première saison, et les Guerres de Religion dans la seconde, cette nouvelle série de 6 épisodes commence en 1589 : Henri IV est le nouveau roi de France.

Bruno Solo nous présente plus en détails cette troisième saison, et toutes les péripéties qui nous attendent.

Où nous emmène cette nouvelle saison ? Copier

Dans quels endroits avez-vous tourné cette nouvelle saison ?

J'ai moins voyagé, que je n'avais voyagé dans les saisons précédentes.

Dans les deux précédentes saisons, Bruno Solo nous a fait découvrir de sublimes lieux remplis d'histoires et de mystères. On se souvient, notamment des châteaux de la Loire dans les épisodes consacrés à François Ier et à la Renaissance.

Pour cette nouvelle saison, Bruno Solo nous confie qu'il est, principalement, resté à Paris. Et il y'a une raison bien précise à cela. Découvrez pourquoi...

Les lieux de tournage Copier

J'ai eu le privilège d'être au Louvre la nuit ou des jours où il n'y a pas de public. C'est une des choses qui fait rêver.

Nous devons bien avouer qu'en nous racontant cela, on pense tout suite aux "fantômes" du Louvre, notamment à celui de Richelieu. Alors ? Bruno Solo en a-t-il rencontré ? Il nous répond.

Avez-vous croisé les fantômes du Louvre ? Copier

Au Louvre, on sent plus la présence des artistes.

"La Guerre des Trônes" en Franche-Comté, c'est pour bientôt ?

Lorsqu'on parlera plus précisément du Lion de Belfort, là je serai emmené à venir.

La Bretagne, le Nord de la France, Paris, les Châteaux de la Loire, nous aussi, nous souhaitons que Bruno Solo vienne nous conter l'histoire de l'Europe depuis la Franche-Comté. Est-ce réalisable ? Il nous répond, et en profite pour nous expliquer pourquoi les lieux de tournage sont presque tous à Paris.

La Guerre des Trônes un jour en Franche-Comté ? Copier

Les Rois de France se sont peu déplacés et ont peu habité là.

Une saison de "La Guerre des Trônes", c'est combien de temps de tournage ?

Il faut compter plusieurs mois, entre les enregistrements et prises de voix de Bruno Solo et le tournage des séquences avec les comédiens et figurants. Découvrez comment se tourne l'émission :

Une saison de "La Guerre des Trônes", c'est combien de temps de tournage ? Copier

Bruno Solo profite également de cette question pour nous raconter ce qui fait que ce programme est différent des autres.

Les différences du Programme Copier

Tout ce que les personnages disent est vérifié par des historiens. Ce sont les propos qu'ils auraient tenu lors des grandes décisions. Après les "passe moi le sel" et "ouvrez moi la porte", "bonjour madame", ça évidemment, on le joue, on le reproduit !

Ce programme, c'est aussi l'occasion de rétablir des vérités ?

C'est par l'affirmatif que nous répond Bruno Solo. Il nous a même réservé une petite anecdote. Découvrez laquelle :

C'est aussi l'occasion de rétablir des vérités ? Copier

Oui, on rétablit certaines vérités, mais toujours lorsqu'on sent que ça fait parti de la légende.

Dans cette période de l'histoire, qui aurait été votre meilleur ami ?

Pas facile comme question. Bruno Solo nous répond et nous explique pourquoi...

Qui aurait été votre meilleur ami ? Copier

LA GUERRE DES TRÔNES - SAISON 3 - Louis XIIIe adulte (Vincent Desprat), CARDINAL DE RICHELIEU (Nicolas BEAUCAIRE) - © Gilles Gustine / FTV

"La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe", saison 3, à partir du vendredi 20 décembre 2019 à 20h50 sur France 5.