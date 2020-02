INTERVIEW - "Cleaners", la nouvelle émission qui (dé)ménage sur TFX.

Mi-Janvier, TFX a lancé un nouveau programme : "Cleaners, les experts du ménage". Rencontre avec Alexandre, l'un des 4 experts. Il était l'invité de France Bleu Matin, et s'est confié à Bertrand Fissot. L'occasion pour lui de lancer "un petit coup de gueule".

TFX diffusera le 3ème épisode de sa nouvelle émission : "Cleaners, les experts du ménage", ce vendredi 7 février à 21h05.

4 experts en rangement et en ménage ont 3 jours pour intervenir chez des particuliers pour tout nettoyer du sol au plafond. Parmi ces experts, il y'a Alexandre, chef cuisinier dans la vie. C’est un toqué de la propreté. Il était l'invité de France Bleu Matin pour nous présenter en détail ce nouveau programme.

Quel est le concept de "Cleaners" ?

Le principe est plutôt simple : aider les gens qui rencontrent des difficultés sur "leur façon de tenir leur intérieur". Une émission, comme nous le précise Alexandre, "entourée de bienveillance et d'entraide".

Qui sont les 3 experts qui vous accompagnent ?

Pour mener à bien leur mission, et pour chacun des cas, les 4 experts décident lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes aux participants. Ils n’ont que 3 jours pour tout ranger et tout nettoyer.

Ces 4 experts sont : Leslie, Laura, Zak et bien sûr Alexandre. 4 "cleaners" différents mais complémentaires. Alexandre nous les présente.



Malgré mes 2 mètres 05, je suis quelqu'un de très très sensible, et je perçois les émotions très fortement. Parfois c'est compliqué à gérer.

Mais... comment devient-on "expert en ménage" ?

C'est vraiment l'une des premières questions que Bertrand Fissot a souhaité poser à Alexandre. Et c'est avec son rire communicatif, qu'il nous répond. Pour lui, on ne devient pas un expert, c'est inné, et ça vient avec le temps. Ce qui n'est pas forcément évident à gérer au quotidien, comme nous le confie Alexandre.

Des fois, ça me ronge un peu. Ça me fait perdre du temps pour faire d'autres trucs. Mais c'est compliqué de déroger à mon aspirateur et au ménage que je fais chez moi tous les jours.

Y'a-t-il un cas qui vous a marqué plus que les autres ?

Il y'en a un, en effet. Nous pourrons justement le découvrir ce vendredi soir sur TFX. Pour Alexandre c'est "du lourd" qui nous attend.

L'occasion pour le cleaner de nous rappeler que c'est un programme bienveillant et respectueux. Il lance, d'ailleurs à ce sujet, un coup de gueule contre les internautes, qu'il trouve parfois trop durs.

C'est tellement facile de porter un jugement sur les personnalités. Je trouve que c'est facile de se lâcher comme ça. Parfois il faut chercher à comprendre, il faut creuser, il faut "gratter la croûte", malheureusement je fais un jeu de mot, pour voir ce qu'il y'a en dessous. Et bien souvent ce sont des gens blessés.

Justement, quelle est la psychologie des participants ?

C'est en toute transparence et avec beaucoup de franchise et d'émotion, que nous répond Alexandre. Pour lui, qui est un sensible, ce n'est pas toujours évident de gérer et de couper le cordon après l'émission.

Au moment de partir, moi qui suis le gros sentimental du truc, ce sont des larmes à chaque fois.

Ça ne doit pas être évident de laisser entrer les caméras chez soi ?

C'est effectivement, d'après Alexandre, toute la difficulté du programme. Il nous raconte comment les experts arrivent alors à tisser un lien de confiance avec les candidats.

"Cleaners les experts du ménage", vendredi 7 Février à 21h05 sur TFX