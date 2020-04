INTERVIEW - Denis Brogniart nous raconte son confinement

C'est en famille, avec son épouse et ses 3 enfants, que Denis Brogniart vit son confinement, dans sa maison avec jardin. Une vraie "chance", admet-il.

Je dis de la chance parce que quand vous pouvez profiter d'un espace à l'extérieur et que vous n'êtes pas seul (...) c'est quand même un sérieux avantage et un sérieux atout pour que ce soit un peu moins compliqué.

L'animateur et journaliste nous avoue que cela a été plutôt facile. Jusqu'au début des vacances de Pâques de la région parisienne, c'est l'école des enfants qui a dicté le planning des journées. L'occasion pour Denis Brogniart de remercier et féliciter les équipes pédagogiques du collège de ses filles : "Le suivi scolaire était absolument remarquable.".

De son côté, même s'il peut profiter de quelques "grasses matinées", l'animateur nous confie qu'il a "pas mal de boulot, entre la promotion de Koh-Lanta" et un projet d'écriture. Un confinement plutôt positif pour Denis Brogniart.

Une nouvelle fois, le dijonnais reste positif et nous répond sincèrement et sans hésiter. Même si dans quelques semaines, il sera "content de reprendre l'avion, de repartir en tournage", Denis Brogniart est heureux de vivre des "moments très différents" de son quotidien. Il ne nous cache pas que parfois, il y'a "quelques tensions" à la maison. Il nous donne le secret de leur parfaite cohabitation :

On a essayé de baisser le niveau d'intolérance. Ce qui nous agace dans la vie de tous les jours, et bien, on essaye que cela nous agace un petit moins, pour rendre les choses plus agréables.