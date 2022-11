INTERVIEW – Deux collègues périgourdins ont participé à Lego Masters sur M6

Aurélien est vendeur à l’Espace Culturel Leclerc de Trélissac. Lucas, lui, travaille pour la même enseigne mais juste à côté, dans le magasin de jouets.

Aurélien avait déjà pour ambition de participer à la deuxième saison de Lego Masters l’année dernière. Mais un heureux événement familial l’a obligé à revoir son organisation. C’est donc cette année qu’il a tout naturellement proposé à son collègue Lucas, lui aussi amateur de briques, de s’inscrire à ses côtés à l'émission présentée par Eric Antoine sur M6.

C’est dans ce contexte que notre duo de collègues périgourdins est apparu sur nos écrans chaque jeudi soir depuis le 27 octobre.

Après un joli parcours et de très belles réalisations, l’aventure s’est malheureusement terminée pour eux aux portes de la demi-finale jeudi dernier.

Mais Aurélien et Lucas ne manquent pas d’idées pour la suite. Ils ont déjà travaillé ensemble sur un projet autour du thème « Donjons et Dragons » dans le cadre du programme Lego Ideas , et ils espèrent rencontrer au plus vite les jeunes périgourdins qui ont suivi leur aventure aux magasins Leclerc de Trélissac.

En attendant, c’est entre amis qu’ils regarderont la finale de Lego Masters ce jeudi 17 novembre à 21h sur M6 !

Réécoutez leur passage dans Les Incontournables de France Bleu Périgord :

