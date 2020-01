INTERVIEW - Immersion au cœur du trafic de drogue à Montbéliard sur W9

Vendredi 10 Janvier 2020 à 21h05 sur W9, le magazine "Enquête d'Action" nous emmène au cœur du trafic de drogue aux frontières de l'Est, et notamment à Montbéliard. Marie-Ange Casalta était l'invitée de France Bleu Matin, pour nous présenter ce numéro inédit. Elle s'est confiée à Bertrand Fissot

Franche-Comté, France

Après Belfort et les dangers de la route, le magazine d'investigation de W9 est de retour en Franche-Comté, et plus particulièrement à Montbéliard. "Trafics aux frontières de l'Est : les gendarmes en alerte !", c'est le thème de ce nouveau numéro d'Enquête d'Action, qui est diffusé, vendredi 10 janvier à 21h05 sur W9.

Pour ce nouveau numéro, les journalistes de l'émission ont suivi le PSIG : le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie, qui est en première ligne pour combattre la délinquance et stopper les trafics.

Marie-Ange Casalta, aux commandes de l'émission chaque semaine, est l'invitée de France Bleu Matin. Elle nous présente en détails ce numéro inédit. Elle nous a, notamment, expliqué, pourquoi le choix de Montbéliard pour cette enquête, et elle est aussi revenu sur ce que nous pourrons y découvrir.

Nous avons choisi Montbéliard, parce que nous avons constaté que dans la région, le nombre des interventions des gendarmes a augmenté de 6% l'année dernière.

Cet échange, c'est aussi l'occasion pour la journaliste de nous emmener dans les coulisses de l'émission, et sur les conditions, parfois difficiles pour les équipes de tournage.

