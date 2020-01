INTERVIEW - Jacky du Club Dorothée : "On est devenu culte".

Le Club Dorothée, Hélène & les Garçons, Premiers Baisers, Salut les Musclés.... sont des programmes qui ont marqué toute une génération. TMC nous propose de replonger dans cette époque, en diffusant le documentaire inédit "Club Dorothée, Hélène & les Garçons : Génération AB Productions", ce mercredi 22 Janvier à 21h15.

L'occasion pour Bertrand Fissot de recevoir Jacky, l'un des animateurs vedette du Club Dorothée. Retour sur une époque culte et révolutionnaire.

Le Club Dorothée et de les sitcoms qui en ont découlé, comme Hélène & les Garçons, Salut les Musclés, Premiers Baisers, les filles d'à côtés, sont des programmes produits par "AB Productions". Jacky nous rappelle, pour planter le décor, ce qu'est exactement "AB Productions". A et B pour le nom de chacun des 2 fondateurs de cette société de production.

Déjà dans le monde du spectacle, à l'origine, Jacky était attaché de presse d'artistes musicaux, comme Alain Bashung, Elton John, ou encore Serge Gainsbourg. L'aventure télé commence, pour lui, en 1980 sur Antenne 2. Découvrez son histoire, faite de rencontres.

Avec de nombreux enregistrements, et autant d'heures en direct, Jacky nous confie, qu'il avait, à l'époque, très peu de place pour sa vie privée. Il nous raconte...

Entre le Club Dorothée, Pas de pitié pour les croissants, les sitcoms, Jacky nous révèle le nombre d'heures de programmes d'AB Productions sur TF1 chaque année. Un chiffre avec 3 zéros !

C'est en toute honnêteté que nous répond Jacky. Il en profite pour nous rappeler que le succès a été "foudroyant" et "quasi immédiat".

On était dans notre tour d'ivoire. On tournait jour et nuit.