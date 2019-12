INTERVIEW - Jean-François Piège : "Quand on est au restaurant, on est jugé tous les jours".

Dans sa nouvelle émission "Chef contre chef en Italie", c'est un vrai "road-trip" gastronomique que nous offre M6 avec deux grands Chefs : Cyril Lignac et Jean-François Piège. C'est à Naples qu'ils se sont donnés rendez-vous pour s'affronter dans 4 épreuves. Des duels qui nous permettrons (et à eux aussi d'ailleurs) de découvrir les traditions de la cuisine italienne.

Pour nous présenter ce nouveau programme, Jean-François Piège était l'invité de Bertrand Fissot.

Le Chef nous confie que c'est M6 qui a décidé de la destination. Alors même, si lui et Cyril Lignac connaissent la cuisine italienne. Ils ne connaissaient pas forcément les traditions napolitaines.

Les deux Chefs se connaissent bien. Malgré tout, Jean-François Piège nous confie que cette semaine, lui a permis de "redécouvrir" Cyril Lignac. Le Chef profite aussi de cette question pour évoquer la bonne humeur qui a été présente pendant toute la semaine de tournage.

Le Chef nous contredit assez vite. Même si à la télé, il a l'habitude de juger les candidats, dans la vie au restaurant, il est jugé tous les jours. Ce n'est pas pour lui une nouveauté. Ecoutez sa réponse.

Quand on fait la cuisine, on la fait du mieux possible pour faire le plus plaisir.