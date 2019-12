INTERVIEW - Philippe Etchebest : "On n'existerait pas s'il n'y avait pas tous ces producteurs"

Depuis plusieurs semaines, tous les soirs à 18h30, M6 propose la 5ème saison de l'émission "Objectif Top Chef". Ce mardi 10 décembre, les candidats devront cuisiner l'un des symboles de la gastronomie Franc-Comtoise : la saucisse de Montbéliard.

L'occasion pour Bertrand Fissot de recevoir dans "France Bleu Matin", le Chef aux commandes de l'émission, Philippe Etchebest.

Nouveauté cette année, le concours fait une place aux amateurs

C'est, en effet la nouveauté, de cette saison. Les amateurs font leur entrée dans le concours. Un choix qui s'explique, notamment, par l'engouement que ces amateurs ont pour la cuisine. "Une approche culinaire différente" pour le Chef Philippe Etchebest. Ecoutez sa réponse.

Des amateurs qui vous surprennent ?

C'est sans hésité que le Chef nous répond. Mais que ce soit par les amateurs ou les apprentis, d'après lui, le niveau est de plus en plus élevé. Et il y'a une vraie raison à cela. Découvrez-la.

Les produits régionaux au cœur du concours. Ce mardi 10 décembre, place à la saucisse de Montbéliard.

"Objectif Top Chef", c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les produits régionaux. Ce mardi 10 décembre à 18h30, Philippe Etchebest va demander aux candidats de cuisiner la saucisse de Montbéliard. Mais au fait ? Est-ce que c'est un bon produit pour le Chef ? Il nous répond, et nous donne même son astuce pour la cuisiner.

Un produit que j'affectionne tout particulièrement, qui est très goûteux et que j'aime cuisiner.

C'est important pour vous de mettre en avant les produits de nos régions ?

Là encore, c'est sans hésité que nous répond Philippe Etchebest. Pour lui, "c'est essentiel de parler de ça aussi". Il en profite pour remercier les producteurs., car pour lui, sans eux les chefs n'existeraient pas.

Ca fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Et je trouve qu'on en parle pas assez !

Philippe Etchebest se dit "ravi" d'avoir pu faire la promotion des producteurs à travers son émission.

De bonnes audiences signent qu'il y'a une vraie envie de revenir aux produits locaux ?

C'est bien de mettre un visage sur un produit.

C'est par l’affirmatif que nous répond le Chef. Pour lui, les consommateurs ont "besoin de connaitre la provenance des produits et de savoir qui l'a fait.".

Philippe Etchebest profite de cette question pour renouveler son soutien aux producteurs et aux agriculteurs. Pour lui, ils ont besoin "d'une vraie valorisation parce que leur métier est très difficile". Ecoutez sa réponse en détails :

Finalement, si un candidat cuisine locale, ce sera la recette pour vous séduire ?

Oui et non... Pour le Chef, ce n'est pas seulement cuisiner local. Ecoutez ce que les candidats doivent proposer pour avoir une chance de séduire Philippe Etchebest ;

Quel est votre plat préféré ?

Découvrez l'un des pêchés mignons du Chef :

