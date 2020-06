INTERVIEW - Tom Rochet en demi-finale de The Voice : "C'était une expérience un peu étrange".

Après avoir remporté les battles il y'a quelques semaines, c'est ce samedi 06 Juin à 21h05 sur TF1, que sera diffusée la demi-finale de "The Voice" où nous retrouverons le belfortain Tom Rochet.

Crise sanitaire oblige, l'émission a dû se réinventer pour nous proposer une nouvelle formule de sa demi-finale. Une soirée qui ne sera, finalement, pas en direct mais qui a été enregistrée il y'a quelques jours, comme nous le raconte Tom Rochet : "J'ai dû monter à Paris pour faire les tournages et pour répéter.". Depuis l'annonce de la date de diffusion de l'émission, tout s'est très vite accéléré pour le belfortain : "Ils nous ont prévenu une semaine et demie à l'avance. Ils nous ont pris des billets. Tout s'est passé très vite".

Comme on ne savait pas si la demi-finale aurait lieu ou non, c'est vrai que ça mettait un peu la pression. Personne n'avait envie de s'arrêter en si bon chemin. Dès qu'on nous a appelé pour nous dire que la demi-finale aurait lieu, et bien là, on était tous contents.