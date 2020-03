INTERVIEW - "Tony Parker Confidentiel", le documentaire qui va vous faire du bien

En cette période de confinement, pas toujours évidente à gérer, c'est une dose de bienveillance, de bonheur et de positif que nous offre Alessandra Sublet au travers de son documentaire inédit "TONY PARKER CONFIDENTIEL" diffusé ce mardi soir à 21h15 sur TMC.

Deux ans après Antoine Griezmann, Alessandra Sublet a choisi un autre sportif. Avec ce documentaire, c'est dans la vie intime et professionnelle de Tony Parker que nous emmène l'animatrice. De San Antonio au Texas, à Paris et Lyon, au travers de rencontres et de témoignages, parfois émouvants, parfois drôles, et toujours sincères, c'est un nouveau visage du basketteur que l'on découvre, en toute intimité. Un travail de plusieurs mois, comme nous le confie Alessandra Sublet, qui a permis de tisser un lien de confiance avec Tony Parker, même s'ils se connaissaient avant le tournage.

Ca prend tellement de temps d'avoir les bonnes images. Et effectivement, ça vient avec la confiance, donc ça vient avec le temps.

Ce documentaire est aussi l'occasion de rencontrer les proches de l'ex-basketteur professionnel, comme ses amis qui travaillent avec lui aujourd'hui, mais aussi son épouse très peu médiatisée : Axelle Francine Parker. Alessandra Sublet profite de cet échange pour revenir sur l'histoire entre Tony Parker et son ex-compagne Eva Longoria.

Aujourd'hui, il y'a des gens qui pensent que Tony Parker est encore avec Eva Longoria, et qui ne savent pas qu'il est marié à Axelle Francine Parker et qu'ils ont deux enfants.

Autre rencontre marquante que vous pourrez découvrir dans ce documentaire, celle avec le regretté Kobe Bryant. Il s'agit là de sa dernière interview avant sa disparition, il y'a quelques semaines. Une émotion supplémentaire dans le documentaire, comme nous le dit Alessandra Sublet.

Pour Tony, ça a été terrible. C'est un ami très proche. Quand il a vu le documentaire, les passages avec Koby, c'est très dur pour lui de regarder.

Découvrez en intégralité l'interview d'Alessandra Sublet :

Alessandra Sublet raconte "Tony Parker Confidentiel" Copier

"TONY PARKER CONFIDENTIEL", mardi 24 Mars à 21h15 sur TMC.