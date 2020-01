INTERVIEW - Veronic Dicaire, "une montagne russe d'émotions".

De retour en France avec son tout nouveau spectacle, Veronic Diciaire s'arrête, ce mercredi soir, à l'Axone de Montbéliard avec son "ShowGirl Tour". L'occasion, pour la chanteuse et imitatrice de se confier à Bertrand Fissot. Elle était l'invitée de France Bleu Matin. Réécoutez son interview en intégralité :

Veronic Dicaire, une véritable "showgirl".

Comment définir Veronic Dicaire ? Car lorsque l'on assiste à un show de l'artiste québécoise, on se dit qu'elle est bien plus qu'une chanteuse, et imitatrice. Comme le nom de son nouveau spectacle, c'est une véritable "showgirl".

C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité savoir comment, Veronic Dicaire se définit elle-même. "Je me considère comme une imitatrice-chanteuse", même si la chanson était sa première passion. "J'étais une "chanteuse album" et c'était ma passion, oui. Mais comme quoi, les rêves peuvent se transformer. Maintenant, je suis imitatrice, mais je me sens beaucoup plus chanteuse qu'avant, vraiment, parce que la complexité de faire des imitations, c'est un défi pour une chanteuse.", nous confie Veronic Dicaire.

Cet échange, c'est également l'occasion de revenir sur ses débuts d'imitatrice.

J'ai découvert ce don, car j'ai fait la première partie de Céline Dion. C'est là, que j'ai découvert, vraiment, l'envie et l'intérêt de faire des imitations.

Mais au fait, pourquoi uniquement des voix féminines ?

Lara Fabian, Céline Dion, Tina Turner, Zaz, Edith Piaf... Veronic Dicaire propose sur scène uniquement des voix féminines. C'est un vrai choix assumé de la part la chanteuse-imitatrice : "Je n'aime pas la tessiture que ça donne" nous confie-t-elle, avant d'ajouter :

Je pense qu'il y'a beaucoup d'hommes qui sont imités, alors pourquoi pas rendre hommage aux femmes.

Veronic Dicaire en profite également pour se laisser aller aux confidences en nous racontant, comment les autres artistes qu'elle imite ont réagi en la voyant faire, et notamment Céline Dion.

C'est marrant car elle m'a montré comment faire l'imitation sur elle-même. Ça, ça ne m'était jamais arrivé.

"ShowGirl Tour", un spectacle pensé pour la France.

Jain, Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura sont quelques-unes des nouvelles voix de Veronic Diciare. Il s'agit d'une vraie volonté de sa part, pour proposer, un show, à la fois, adapté à la France, et "au goût du jour" avec des artistes "fortes", et qui "ont fait fureur".

Si jamais, vous avez la chance d'aller voir Veronic Dicaire, chez elle au Canada, vous ne verrez donc pas Aya Nakamura et Angèle. "On va retrouver d'autres chanteuses, comme Charlotte et Ariane, que vous ne connaissez pas nécessairement", nous alerte l'artiste.

Veronic Dicaire nous présente également plus en détails ce nouveau spectacle, qu'elle définit comme "une montagne russe d'émotions" : "Le plus important, c'est d'offrir aux gens un spectacle dans lequel ils sont touchés mais aussi où on peut avoir du plaisir."

Les confidences de Veronic Dicaire.

Cet échange, c'est aussi, l'occasion pour Veronic Dicaire de nous faire quelques confidences.

Elle revient, notamment, sur les conseils qu'a pu lui donner René Angélil, l'un de ses premiers producteurs. Pour elle, c'est "un privilège d'avoir pu travailler avec lui".

J'ai appris beaucoup de choses dans le respect. Le respect de son équipe, le respect de ses fans, de son public.

Enfin, Veronic Dicaire nous indique si oui ou non, elle fera, cet été, les premières parties de Céline Dion en France, et surtout comment, nous, nous pouvons l'imiter.

Veronic Dicaire, actuellement en tournée en France. Toutes les dates du "ShowGirl Tour" à retrouver ici.