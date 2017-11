Iris Mittenaere "Mes projets après Miss Univers"

La nordiste Iris Mittenaere, Miss Univers 2017, va rendre sa couronne et son écharpe dimanche à Las Vegas. Ce jeudi elle est l'invitée de France Bleu Nord, et se confie sur son année, ses projets et le Nord qui lui manque.

Elle vit ses toutes dernières heures en tant que Miss Univers. Iris Mittenaere est à Las Vegas depuis une semaine pour préparer l'élection de la Miss Univers 2018 qui aura lieu dimanche. La Miss France 2018 Alicia Aylies représentera notre pays. Iris Mittenaere avait été couronnée fin janvier dernier aux Philippines. Et ce jeudi elle était l'invitée de France Bleu Nord. L'occasion de revenir sur son année, sur ses projets et ses derniers jours avec la couronne et l'écharpe.

Ses dernières heures de Miss Univers : "C'est étrange, je suis à la fois excitée de rentrer en France, de retrouver ma famille. Et en même temps je suis un peu triste de partir, de dire au-revoir à tous les gens avec qui j'ai travaillé pendant un an. Après, entre mon année de Miss France et celle de Miss Univers, ça fait deux ans que je porte une écharpe et une couronne et j'aspire à faire mes propres choix, faire ce que j'ai envie de faire. Prendre des vacances par exemple"

Ses projets après Miss Univers : "Je vais passer tout mon mois de décembre à Paris, où j'ai déjà plein de travail qui m'attend. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous pour travailler avec des marques. Et pourquoi pas aussi faire de la télévision, comme Camille Cerf."

Son retour dans le Nord : "Je vais revenir chez ma maman dans les Flandres à Steenvorde pour les fêtes. Ca me manque beaucoup, le mauvais côté de cette année a été l'éloignement de ma famille, ça a été dur de rater les fêtes de famille. Et ça fait deux ans que j'ai pas fêté mon anniversaire chez moi. Et puis ce qui me manque aussi, c'est une bonne carbonade flamande, surtout celle de ma maman, avec des frites et du pain d'épices."

Son meilleur souvenir de Miss Univers : "Mon retour à Lille, fin mars. C'était vraiment impressionnant, vraiment touchant de voir tous ces gens qui vous disent merci. Pour devenir Miss il y a beaucoup d'efforts à réaliser et là c'est un peu la récompense"