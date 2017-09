Isabelle Adjani à Perpignan

La comédienne aux 5 césars ouvre la saison du Théâtre de l’Archipel ce samedi soir avec une lecture de textes qui parlent d’amour « De Duras à Dickinson ». Elle se confie sur France bleu Roussillon.

Isabelle Adjani est arrivée ce vendredi soir à Perpignan où elle a découvert le théâtre de l’Archipel « Une salle magnifique très grande et très belle. J’ai rarement vu une profondeur de scène aussi importante, c’est une très belle réussite de Jean Nouvel, l’architecte du théâtre. Un théâtre c’est un lieu d’accueil, moi je trouve ça toujours miraculeux que les gens se déplacent encore et changent leur emploi du temps pour s’abandonner à quelques chose qui peut sembler inutile. A priori le théâtre ça ne sert à rien, mais ce n’est pas vrai, ça sert à vivre, je ne pourrai pas vivre sans recevoir du beau ou du sensible. Pour moi la création c’est une résistance permanente ».

« Très modestement j’entrouvre le rideau de la saison au théâtre de l’Archipel avec cette lecture de textes qui parlent d’amour : l’amour déséspéré, l’amour heureux, l’amour des mots. L’amour a guidé ma vie et l’a égarée aussi parfois, ça fait partie du jeu de la destinée »

Isabelle Adjani au micro de David Rochier Copier

Isabelle Adjani reste trois jours dans les Pyrénées-Orientales et espère en profiter pour découvrir Perpignan et ses environs. « J’aimerais aller à Collioure, être sur les terres de Dali ça me parle ». La comédienne a d’ailleurs passé une partie de l’été sous une yourte dans les Pyrénées « avec vue sur le Canigou, c’était extraordinaire ».

« Les gens sont toujours très bienveillants quand ils me croisent dans la rue, pour moi une chose importante c’est de ne pas oublier de vivre. Je sais qu’il peut y avoir des regards un peu plus insistants mais je n'y pense pas. J’ai besoin de faire les choses naturellement et alors comme par magie, je retrouve une forme d’anonymat.»