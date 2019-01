Isabelle DILHAC, préfète de la Vienne invitée de France Bleu Poitou mardi 29 janvier de 7H à 8H40

Poitiers, France

Isabelle DILHAC, préfète de la Vienne invitée spéciale de la matinale de France Bleu Poitou mardi 29 janvier. La préfète sera en direct et réagira sur l'actualité : les gilets jaunes, le grand débat , la nationale 147, les migrants, la sécurité routière. Isabelle Dilhac native de Ceaux-en-Couhé évoquera aussi son enfance dans le sud de la Vienne, ses années de lycéenne à Civray et d' étudiante à Poitiers. Femme de lettre, elle suit activement la vie culturelle poitevine. Elle nous expliquera aussi son choix musical : " The best " de Tina Turner.

Rendez-vous pour un petit déjeuner qui s'annonce surprenant mardi 29 janvier sur France Bleu Poitou de 7 heures à 8 heures 40.