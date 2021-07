"J'ai fait la razzia sur la tapenade" : en tournage dans la Drôme, Stéphane Bern se régale

Dernier jour de tournage ce mardi 13 juillet pour Stéphane Bern, après un séjour de trois semaines dans la Drôme. L'animateur incarnait le rôle d'un procureur, Bellefond, qui enquête sur un meurtre avec trois étudiants en droit.

Un séjour gourmand !

Pendant son séjour, Stéphane Bern confie s'être régalé : "c'est une magnifique région, c'est le moment où on avait les cerises, les abricots, les olives... Cela a été à la fois gourmand et en même temps un tournage très sérieux." Depuis le 17 juin, le Lyonnais a sillonné la Drôme, de Montélimar à Valence en passant par Venterol, Condorcet ou encore Nyons. "Je peux vous dire que j'ai fait une razzia sur la tapenade, l'anchoïade et l'affinade".

Il en a profité aussi pour visiter des sites de la mission Bern, en se rendant notamment au château de la Touche. "Les gens nous ont très aimablement montré ce qu'ils avaient pu faire grâce à l'argent du Loto du patrimoine. J'ai trouvé le village extraordinaire, le lieu magnifique, et de voir ces jeunes propriétaires qui sacrifient tout pour sauver ces vieilles pierres, j'ai trouvé cela très touchant, très beau." Stéphane Bern, de retour à Paris pour la cérémonie du 14 juillet, a promis de revenir prochainement dans la Drôme. Il s'y est particulièrement engagé auprès de la Confrérie des oliviers !