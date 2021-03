Jack Ma, le cancre chinois qui défie Amazon

Jack Ma est le fondateur du site Ali Baba, l'équivalent chinois du géant Amazon. Et si son succès ne tenait qu'à son attrait pour la bière ?

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à Jack Ma, l'entrepreneur chinois qui tient tête à Amazon et aux mastodontes d'Internet. En compagnie de Gaëtane Morin, journaliste au Parisien, on détaille l'ascension romanesque d'un cancre devenu milliardaire.

Un cancre amateur de bières chinoises

Le milliardaire chinois Jack Ma n'a pas le profil des stars de la Silicon Valley que sont Bill Gates, Elon Musk ou Mark Zuckerberg. À l'école, c'est un cancre. Il n'arrive à se faire embaucher nulle part. Ses premiers pas dans la vie sont particulièrement compliqués.

Puisqu'il se passionne pour l'anglais, il monte sa propre société de traduction. C'est lors d'un voyage pour une affaire aux États-Unis qu'on le retrouve à Seattle en 1995. C'est là qu'il découvre Internet alors que le réseau n'en est qu'à ses balbutiements.

Il commence par chercher des bières

On lui montre les premiers moteurs de recherches en lui disant "tu peux rechercher ce que tu veux". Jack Ma lance une recherche sur le mot bière et ne trouve que des résultats de bière belges, américaines, allemandes. Un peu déçu, il lance une recherche sur le mot Chine et il ne trouve aucun résultat.

Il décide alors de créer une page internet pour sa société de traduction. Il indique le nom de la société et ses références. Le soir-même, il reçoit cinq emails de toute l'Europe qui lui propose des contrats.

C'est son premier succès.

Des échecs vers le succès

Rentré en Chine, Jack Ma lance plusieurs sites ou services en ligne sans rencontrer le succès.

Sa frustration explose lorsqu'il croise la route de Jerry Yang, un taïwanais devenu milliardaire en participant à la création de Yahoo. Jack Ma refuse que la révolution Internet se fasse sans lui. Par son charisme et son bagou, il convainc Jerry Yang d'investir dans la société qui deviendra Ali Baba.

Lorsqu'il lance le site de commerce en ligne Ali Baba, on est en 1999. Jack Ma loue un grand appartement dans lequel vit une communauté de 18 personnes qui cohabitent et travaillent chaque jour au développement du site.

Si les débuts sont chaotiques, quatre-vingts pour cent du commerce en ligne de Chine passe aujourd'hui par Ali Baba.