Jacques Higelin : un habitué de la Bretagne

Par Simon Cardona, France Bleu Breizh Izel

Jacques Higelin est mort ce vendredi 6 avril à Paris à l'âge de 77 ans. Avec une vingtaine d'albums et des tubes inoubliables, le chanteur reste l'un des pionniers du rock français. A plusieurs reprises, il est venu et a partagé avec la Bretagne ses plus belles œuvres.