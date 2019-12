Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire : "J'ai très hâte de participer à cette aventure hors du commun"

Châteauroux, France

Elle est prête pour la grande soirée. Jade Simon-Abadie, 23 ans, participe ce samedi soir à la 90ème élection de Miss France à Marseille. La candidate de la région Centre-Val de Loire se dit "fière de pouvoir représenter ma région, de pouvoir représenter ses belles valeurs". Jade Simon-Abadie qui est née près d’Amboise, à Neuillé-Le-Lierre (Indre-et-Loire) admet qu'il y a "une petite pression" à quelques heures du show.

J'ai très hâte de participer à cette aventure qui va changer une vie

"Mais c'est important de savoir la gérer, c'est ce qu'on appris à faire lors des concours régionaux afin d'être prêtes pour Miss France". La jeune femme qui obtenu un BAC S avec mention, un BTS audiovisuel, une licence professionnelle de cinéma, poursuit actuellement un Master 2 de Communication : "J'ai très hâte de rencontrer toutes les autres candidates et de participer à cette aventure qui va changer une vie, c'est une aventure hors du commun" souligne Jade Simon-Abadie. "On est plongé dans un monde qui n'est pas du tout celui dans lequel on a l'habitude d'être" confie-t-elle au micro France Bleu Berry.

Sa grande cause ? L'Education

Miss Centre-Val de Loire espère aussi l'emporter pour "donner ma voie à des grandes causes". Et notamment dans l'Education, "le respect des autres et de l’environnement, la tolérance, la santé, l’importance de la culture et des connaissances ainsi que l’envie d’apprendre. De nombreux problèmes peuvent être évités grâce à une bonne éducation" commente-t-elle dans une interview Paris Match.