Jane Birkin : le curé de Carsan avait tenté de s'inviter sur le tournage de "Je t'aime moi non plus"

Jane Birkin est morte. Elle a été retrouvée sans vie, chez elle à Paris, ce dimanche. Elle avait 76 ans. Ses chansons : "Je t'aime... moin non plus", "Ex-fan des Sixties"... Sa vie et son couple avec Serge Gainsbourg.... L'accent de cette Londonienne naturalisée Française. Jane Birkin a tourné un film dans le Gard : "Je t'aime moi non plus", le premier film de Serge Gainsbourg.

Le tournage a débuté en septembre 1975 et est sorti au printemps 1976.

Dans ce film Jane Birkin est serveuse dans un café pour routiers, le "Boris Snack"... aménagé dans un hangar d'avion de l'aérodrome d'Uzès-Belvezet.

Et aujourd'hui, en 2023, le bar existe toujours, il a même été rénové, c'est l'actuel bar du club-house de l'aéroclub.

Le film a été principalement tourné à l'aérodrome d'Uzès-Belvezet, mais une scène a été tourné à Carsan.

Il reste -et il y a eu!- très peu de témoin du tournage de cette scène sauf André Chapus, à l'époque le curé de Carsan. Il était en train d'écrire un libre sur l'histoire du village de Carsan. Quand Serge Gainsbourg l'a vu débarquer sur les lieux du tournage, il lui a lancé : "Tu déguerpis ou je te casse la gueule!"

C'était il y a 48 ans et il reste encore plus que des souvenirs de ce tournage, il reste des vestiges nous explique Jean-Louis Le Mée, le président de l'aéroclub d'Uzès

