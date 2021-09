Jane Birkin, victime d'une "forme légère d'AVC", annule ses engagements jusqu'à la fin de l'année

Jane Birkin va devoir se reposer ces prochains mois, après avoir subi "une forme légère d'accident vasculaire cérébral" la semaine dernière, a indiqué sa famille à l'AFP ce mardi 7 septembre. La chanteuse de 74 ans est contrainte d'annuler tous ses engagements jusqu'à la fin de l'année.

Report de ses concerts

"Les médecins de Jane Birkin nous informent que suite à son accident vasculaire cérébral, celle-ci doit se reposer jusqu'à la fin de l'année avant de retrouver son public en 2022. Toutes ses activités (dont les trois concerts qu'elle devait donner à la Philharmonie de Paris les 18, 19 et 20 septembre) sont donc reportées à une date ultérieure", indique le communiqué. Sa participation au festival du film américain de Deauville et au festival Ciné Rencontres du Cotentin avait déjà été annulée. La chanteuse et actrice devait y défendre le film "Jane par Charlotte", réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg et présenté cet été à Cannes, hors compétition.

L'Anglaise préférée des Français "se porte bien", ont fait savoir ses proches lundi, souhaitant qu'on respecte la tranquillité nécessaire à sa convalescence. "Jane a hâte de retrouver son public", ont-ils ajouté.