“Je suis enfin passé de téléspectateur à acteur” - Dorian Louvet, candidat caennais à Koh Lanta

“Les quatre terres”. C'est le titre de la nouvelle saison de Koh Lanta ce soir sur TF1. Une nouvelle saison avec un concept inédit : des candidats répartis dans quatre équipes pour symboliser les points cardinaux. Dans la formation de l’Ouest : le Caennais Dorian Louvet, agé de 30 ans, contrôleur SNCF dans la vie de tous les jours. Heureux d'avoir été sélectionné à sa quatrième tentative.

Le tournage a eu lieu fin 2019. Ce soir il va enfin se voir à la télévision. “Ce sera un moment spécial. On va se réunir avec mes proches et ils vont enfin voir ce que j’ai vécu” confie le trentenaire, soumis au secret sur le contenu des aventures. Lui aussi découvrira ce que la production a retenu du tournage effectué fin 2019. “Je regarde cette émission depuis longtemps, mais cette fois j’y suis. Je suis passé de spectateur à acteur. Il y aura de l'émotion”.

Escalope normande, Stade Malherbe…..

Les événements de l’opus 2020 seront progressivement dévoilées les vendredis soir. Dorian y démontrera ses qualités athlétiques et, peut-être, évoquera-t-il son ressenti au fil des semaines. Ce sportif, qui revendique un bon coup de fourchette, a eu quelques désirs bien à lui pendant le tournage : “Une douche, un vrai lit et une escalope normande” reconnaît-il un sourire dans la voix. “Cette aventure est aussi une expérience très personnelle. On réalise à quel point on a de la chance d’être dans un pays où on peut manger à sa faim !”.

Hors caméras, le caennais Dorian a aussi pu échanger avec un caennais de coeur : Denis Brogniard, le présentateur de ce programme phare de TF1. “Pendant le jeu, il reste vraiment dans son rôle de juge-arbitre. Mais en coulisse les barrières tombent et il est vraiment accessible. On a pu parler de foot et notamment du Stade Malherbe” glisse le candidat, heureux “d’avoir partagé des passions communes” avec le présentateur.

Dorian fera donc parti de l’équipe orange (Ouest) à partir de ce vendredi. Une formation opposée aux groupe des violets (Nord), des bleus (Sud) et des verts (Est) comme le résume ce subtil passage (voir ci-dessous) diffusé par TF1.