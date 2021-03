Je te promets, sur TF1, les épisodes 11 et 12 ce lundi 8 Mars

Episode 11

Mathis se remet à peine de son burn out qu’il décide de partir faire un road trip avec Amidou pour rencontrer sa famille. Pour Michaël, rien ne va plus. Après le tollé de sa pièce, Maëlle ne veut plus lui adresser la parole. Maud doit faire face à un dilemme inextricable : réussir à parler de la mort de son père ou perdre l’amour de sa vie.

Episode 12

Alors que Florence s’apprête à partir pour cinq semaines de tournée, Paul apprend que le batteur du groupe est l’ex-petit ami de sa femme. On découvre alors la genèse de leur rencontre et les choix qui auraient pu conduire Paul à sa propre perte. Au présent, chacun des triplés fait des choix décisifs pour son avenir.