Je te promets, sur TF1, les épisodes 5 et 6 ce lundi 15 février

Episode 5

La famille Gallo part pour la plage aujourd’hui, mais les parents vont devoir se serrer les coudes face aux enfants qui ne vont pas leur laisser de répit. Dans le présent, Michaël et Mathis sont contraints de passer une soirée ensemble et cela risque d’être explosif ! Tanguy et Maud font le point après deux mois de régime drastique. Agnès passe une soirée seule avec Amidou, qui va lui faire des révélations qui vont avoir l’effet d’une bombe.

Episode 6

Je te promets épisode 6

La famille Gallo s’apprête à fêter Noël chez les parents de Florence, mais la voiture tombe en panne en pleine campagne ! Dans le présent, c’est aussi Noël et Mathis va tout faire pour que la journée soit parfaite, mais il fait une découverte qui risque de gâcher ses plans. Maud n’a pas le moral et le sort s’acharne contre elle. Elle se retrouve enfermée dans ses bureaux. Va-t-elle passer le réveillon toute seule ?