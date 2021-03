Je te promets, sur TF1, les épisodes 9 et 10 ce lundi 1er mars

Episode 9

Un des triplés est mort-né. Abattu, Paul regroupe ses forces pour l’annoncer à sa femme. Tanguy se réveille en pleine nuit pour faire une annonce à Maud, mais il s’écroule, inconscient au pied du lit. Mathis se bat sur tous les fronts : au travail, à la maison, contre la maladie d’Amidou. Le surmenage n’est pas loin. Olivia revient pour reprendre sa place. Maintenant c’est à Michaël, devenu producteur de la pièce, de prendre la bonne décision.

Episode 10

Cela fait plus de vingt ans que Florence et Paul sont mariés. Paul a peur de l’usure du couple. Tanguy veut jouer la carte de la franchise avec Maud, mais certains secrets sont difficiles à dévoiler. Le jour de la première arrive enfin pour Michaël, mais il reçoit un coup de fil de Mathis et doit faire un choix entre sa pièce et sa famille.