"Confiné, j'ai l'impression d'être dans Shining" raconte le chef étoilé limougeaud Gilles Dudognon

Il est habitué des fourneaux et du rythme de ses cuisines, habitué des va-et-vient dans son hôtel-château de la Chapelle Saint Martin. Comme pour nous tous, le confinement a changé le quotidien du chef étoilé Gilles Dudognon à Nieul, près de Limoges. Il s'est confié à France Bleu Limousin pour ce nouveau rendez-vous "Tous confinés".

Comment vivez-vous ce confinement dans votre établissement ?

J'ai l'impression d'être dans Shining, mais sans la neige. C'est très étrange, au moment où le printemps commence à arriver, de voir un lieu comme le nôtre avec 35 hectares sans rien ni personne. Mais au moins, on a le privilège d'être à la campagne, là où certains sont confinés en ville ! Et on mesure l'immense différence entre

Alors que faites-vous tous les jours ? Plus jardinier que cuisinier du coup ?

Oui, je tonds, je hache, je coupe... Et puis on fait des choses qu'on ne fait pas pas d'habitude. Mais l'important est de garder une discipline, car le naturel serait de se laisser aller et de se laisser emporter par la sinistrose ambiante.

Et puis, c'est l'occasion de penser aussi à des recettes, faire des choses différentes. Je ramasse des orties pour des soupes. Et puis je regarde dans le parc : les pissenlits, le trèfle, les pâquerettes paraît-il se mangent, alors je vais essayer d'expérimenter !

Un conseil pour vivre au mieux ce confinement ?

C'est d'aller chercher un peu plus loin dans soi-même les qualités qu'on a ! Et puis moi j'aimerais aider comme je peux, je pense qu'on doit tous être tous solidaires...