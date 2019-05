L'acteur Jean Benguigui prend des cours d'injures en breton

Gouesnac'h, Plogonnec, France

Au milieu des roses et des bosquets d'azalées du domaine de Boutiguéry, à Gouesnac'h (29), l'équipe de tournage de Vanessa Le Reste réalise des essais de tournage pour son prochain film. Mylène Demongeot y joue Solange, une résidente de l'Ehpad de Ty Avaloù qui redécouvre des sentiments amoureux. Dans ce film Jean Benguigui joue un coureur de jupons. Et ce matin-là, l'acteur est venu assister à un cours de breton un peu particulier.

Un cours de breton un peu particulier

"Je suis venu ici, car on tourne les essais d'un film et je joue un personnage qui s'appelle Le Faou et je dois dire quelques obscénités en breton. Alors, on m'a envoyé un spécialiste qu'est monsieur Le Corre, qui est un dictionnaire d'insultes en breton", rigole l'acteur. Guy Le Corre, vous avez pu l'entendre pendant plus de trente ans sur l'antenne de France Bleu Breizh Izel ! Présentateur des informations en langue bretonne du matin, il a une fine connaissance de la langue.

C'est la réalisatrice Vanessa Le Reste qui l'a contacté pour apprendre ces quelques jurons. "A chaque fois elle essaie de faire entendre un peu de breton dans ses films et elle a l'habitude de me demander conseil". Et Guy Le Corre a préparé une sélection d'injures très imagées...

"Pich bihan, pich gwak, pich treut, pich louedet..."

"Je sais maintenant comment on dit pénis (pich), gros cul (revr bras), sac à merde (sac'h kaoc'h), donc je suis content ! Voilà la culture qu'on essaie de m'inculquer et que j'apprends avec beaucoup de gourmandise. "Petite bite" par exemple "Pich bihan", c'est rigolo, ça claque, ça transige pas !" Et apparemment Jean Benguigui s'en sort "plutôt bien pour un néophyte", s'enthousiasme son professeur.

"J'apprends tout cela avec beaucoup de gourmandise !"

À la suite de Guy Le Corre, Jean Benguigui récite donc une litanie d'injures "qu'on n'entend pas beaucoup dans les églises". Mais l'apprentissage d'insultes est tout de même rigoureux. "Pour louskenn (salope, souillon), l'accent tonique il est où ?" s'interroge l'acteur. "Sur l'avant-dernière syllabe" lui répond son professeur. Et pour "sac'h kaoc'h (sac à merde) il faut être attentif, c'est une aspirante".

Amoureux des langues

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Jean Benguigui vient tourner en Bretagne. Il était déjà venu dans la région de Roscoff pour la série Imogène avec Dominique Lavanant. "Là, j'avais découvert déjà que les Bretons ont un accent ! J'avais du mal à comprendre les gens, s'amuse-t-il encore. Toutes les régions ont une langue, un accent. Devant l'uniformité totale de l'éducation, de la pensée, de l'habillement... ces particularités-là c'est ce qui fait quand même la trame et la mémoire d'un pays. _Moi je me régale de ça._"

Une liste de jurons très fleurie © Radio France - Tudi Crequer

Pour apprendre quelques autres amabilités : "Petit dico des plus belles insultes en bretons" de Martial Ménard, chez Coop Breizh.