Jean Dujardin, est de retour en Béarn, au mois de mars pour tourner un film, à Gourette et aux Eaux Bonnes. L'acteur était déjà venu l'été dernier, pour un long-métrage réalisé notamment à Pau et Lescar dans le village Emmaüs.

Jean Dujardin connait le Béarn, il passait ses vacances en famille à Laruns quand il était petit. Il est revenu l'été dernier pour tourner des scènes du film "I feel good" à Pau et la communauté Emmaüs de Lescar, qui doit sortir en salles en octobre 2018.

Cette fois, il vient pour le nouveau film de Quentin Dupieux, qui s’appelle "Le daim". L'histoire, celle de Georges, un banlieusard qui plaque tout du jour au lendemain pour s’acheter un blouson en daim, qui va devenir une véritable obsession.

L'office du tourisme, qui l'a dévoilé sur les réseaux sociaux, se réjouit déjà d'accueillir la star. La directrice s'attend à voir débarquer des curieux et des fans de Jean Dujardin au mois de mars, "forcément quand on parle de people, en général cela fait son petit effet. On espère que cette comédie aura un gros succès."