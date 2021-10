Jean-Jacques Goldman a passé une partie de ses vacances d'été dans un gîte de Dordogne

Peut-être avez vous croisé sans le reconnaître Jean-Jacques Goldman cet été en Dordogne. Le chanteur, qui fêtait ses 70 ans le 11 octobre dernier, a séjourné au mois d'août dans un gîte de Beynac en Périgord noir.

Une location de prestige

Et la personnalité préférée des Français a du goût! Le chanteur avait choisi La Maison des Sarrasins pour héberger enfants et petits enfants dans le bourg classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Une immense et luxueuse location accrochée à la falaise, au pied-même du château qui fait la renommée de la commune. Plusieurs bâtisses, avec une dizaine de chambres et de suites au total, un salon avec piano, une salle de jeu pour les enfants. Sans oublier une impressionnante piscine à débordement de 27 mètres de long, avec vue panoramique sur la vallée de la Dordogne, et le fleuve en contrebas.

Le village de Beynac © Radio France - Emmanuel Claverie

Des sorties discrètes

Dans le village, peu de personnes ont croisé le chanteur durant son séjour. Jean-Jacques Goldman, connu pour sa discrétion, a malgré tout été aperçu dans la superette du village, où il aurait demandé à la vendeuse "de rester discrète si elle l'avait reconnu". Une chanteuse qui donnait un concert dans un club de loisirs de Beynac a eu la surprise de le voir l'écouter chanter.

Installé à Bars, près de Thenon, Jeff Gautier, son ancien batteur, confirme que Jean-Jacques Goldman a séjourné en Périgord quelques jours. Lui ne l'a su qu'après. Dans une lettre, Jean-Jacques Goldman lui a confié qu'il ne connaissait pas la région, mais qu'il avait trouvé le Périgord "sublime".