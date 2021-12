Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau sont toujours les personnalités préférées des Français

Selon le traditionnel classement de fin d'année de l'Ifop publié dans le Journal du Dimanche, Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau restent en tête du Top 50 des personnalités préférées des Français

Selon le classement des personnalités préférées des Français de l'Ifop, publié dans le Journal du Dimanche, Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau sont toujours en tête.

Les dauphins : Thomas Pesquet et Marion Cotillard

Il y a du changement pour les dauphins avec l'astronaute Thomas Pesquet. Il gagne même neuf places comparé à l'an dernier. Côté femmes, l'actrice Marion Cotillard et l'humoriste Florence Foresti, reviennent respectivement aux deuxième et troisième places comme il y a deux ans.

Florent Pagny et François Hardy font leur entrée

Parmi les personnalités qui font leur entrée : les chanteurs Florent Pagny et Françoise Hardy ou encore Clara Luciani et l'animatrice Faustine Bollaert. Exit en revanche, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, le médecin et animateur télé Michel Cymes, Claire Chazal.

Teddy Riner, premier sportif

Le premier sportif est le judoka Teddy Riner mais il n'y a pas de sportive dans le classement. Quant au cycliste Julian Alaphilippe ou encore au footballeur Karim Benzema, qui ont marqué l'actualité de ces derniers mois, ils n'y figurent pas non plus.

Pas de politique

Enfin, à quelques mois de l'élection présidentielle, aucun candidat ne figure dans le classement.

Le Top 50 des personnalités préférées des Français est issu d'une enquête menée par l'Ifop pour le JDD, du 7 au 10 décembre 2021 auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgées de 15 ans et plus, à partir d'une liste de cent noms.