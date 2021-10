Jean-Jacques Goldman, le poète du quotidien, fête ses 70 ans

Jean-Jacques Goldman fête le 11 octobre son 70e anniversaire. Artiste adulé dans les années 1980 et 1990, il s'est fait plus discret ces dernières années tout en restant l'une des personnalités préférées des Français.

Qui n'a jamais fredonné ces chansons : Je te donne, Elle a fait un bébé toute seule ou bien encore Envole-moi ? Oui, il s'agit bien de titres de Jean-Jacques Goldman. Auteur, compositeur et interprète à succès dans les années 1980 et 1990, il s'est fait plus discret dès le début des années 2000. Peu présent dans les médias, avare d'interview, il reste malgré tout l'une des personnalités préférées des Français.

Mais qui est Jean-Jacques Goldman ? Retour sur les origines de son succès.

À l'origine

Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris. Il est le troisième d'une famille de quatre enfants. Ses parents Ruth et Alter sont des immigrés juifs venant respectivement d'Allemagne et de Pologne dans les années 1930.

Il y a surtout des thèmes qui reviennent chez Goldman. C'est la référence à ses parents. Toujours, il y a le thème de l'exil - Valérie Alamo, auteure de la série "Générations Goldman"

Jean-Jacques Goldman avec sa mère Ruth Ambrunn et son père Alter Mojsze Goldman © Getty

Ses parents l'initient à la musique en lui faisant prendre des leçons de violon et de piano. Mais la guitare est sa véritable passion qu'il découvre adolescent quand il est scout aux Éclaireuses Éclaireurs de France, une association laïque du scoutisme français.

Il a eu deux chocs musicaux dans sa vie [...] il a écouté "Think" d'Aretha Franklin et d'un coup, il a dit : "C'est comme une relation amoureuse, ça m'a transporté". Et un autre jour à Lille, presque par hasard, il a écouté Léo Ferré sur scène. Et Léo Ferré sur scène ça l'a complètement transporté - Valérie Alamo

Après l'obtention d'un bac D en 1969, il intègre l'EDHEC (École des Hautes Études Commerciales du Nord) à Lille tout en poursuivant un cursus universitaire en sociologie. Diplômé en 1973, il fait son service militaire l'année suivante. À 24 ans après son appel sous les drapeaux, il rejoint le groupe créé par les frères Khanh Maï et Taï Sinh : Taï Phong.

Jean-Jacques Goldman et le groupe Taï Phong lors de l'enregistrement d'une émission télé © Getty

Ils connaissent le succès avec le titre Sister Jane porté par la voix de Jean-Jacques Goldman. Cette chanson se veut un hommage à deux titres du Velvet Underground de Lou Reed, Sister Ray et Sweet Jane.

Après trois albums, le groupe se sépare en 1979. Il faudra attendre deux ans avant que Jean-Jacques Goldman ne signe avec le label Epic. Le contrat prévoit cinq albums. Jean-Jacques Goldman a 30 ans. Parmi ses premiers succès, Il suffira d'un signe, Quand la musique est bonne, Au bout de mes rêves...

Goldman devient ainsi un incontournable de la chanson française.

Fier de faire de la variété

Même si Jean-Jacques Goldman aime le rock, la musique folk et le blues, il revendique de faire de la variété, car c'est populaire.

Moi, j'aime bien le terme qui me plaît beaucoup, c'est des variétés [...] C'est un terme qui est un peu déprécié, mais je revendique complètement - Antenne 2, le 9 décembre 1982

Il met un point d'honneur à ne pas être déconnecté de la réalité car "le piège, c'est de vivre la vie de chanteur qui est quand même l'une des plus bêtes du monde [...] Et à partir du moment où il ne se passe plus rien et où on ne vit pas des choses réelles et authentiques, là, je crois qu'on est cuit".

Jean-Jacques Goldman sur scène lors d'un concert au Nikaia à Nice © Getty - Toni Anne Barson Archive

Pour Jean-Jacques Goldman, faire de la chanson populaire est l'art le plus noble qui permet de réunir des gens et de les accompagner pendant une partie de leur vie. De nombreux thèmes reviennent dans ses chansons, comme l'exil qui fait référence à ses parents avec notamment Là-bas, ou bien encore le rôle de l'éducation dans l'intégration avec Envole-moi et Il changeait la vie.

Il ne faut pas oublier que Jean-Jacques Goldman a écrit des chansons pour toute une génération. Avec La chanson des Restos, il a su mettre la musique sur les mots de Coluche qui dénonçaient la grande précarité dont souffraient certains Français. Après la poussée du Front national lors des élections européennes de 1984, il écrit Je te donne, un hymne à l'amitié, à la fraternité et au métissage des cultures. Pour Valérie Alamo, cette chanson a été "la Marseillaise des gamins de cette époque-là".

Pochette du titre "Je te donne" © Radio France - Discothèque de Radio France

Jean-Jacques Goldman sait aussi se faire léger, car il aime que les gens se réunissent pour danser sur ses chansons avec des paroles pas trop idiotes.

Un artiste qui compte

Jean-Jacques Goldman devient incontournable dans la chanson française. Entre 1981 et 2004, pas loin de 30 millions d'albums ont été vendus. Les plus grands veulent travailler avec lui, il écrit notamment deux albums pour Johnny Hallyday : Gang (1986) et Lorada (1995).

Pascal Obispo, Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman sur scène lors des 13e Victoires de la musique © Maxppp - A. Audureau

Il a un coup de foudre artistique pour Céline Dion pour qui il écrit D'eux (1995), S'il suffisait d'aimer (1998), Une fille et quatre types (2003) et Encore un soir (2016).

Jean-Jacques Goldman et Céline Dion sur scène à l'occasion du Midem à Cannes en 1998 © Getty - David Lefranc

En 2004, Jean-Jacques Goldman décide de faire ses adieux à la scène et se fait extrêmement rare dans les médias, tout en continuant d'écrire pour les autres. Il décide même, en 2016, de ne plus participer au spectacle des Enfoirés, cause chère à son cœur, car il se juge trop âgé pour continuer l'aventure.

En 2020, la pandémie de covid-19 touche de plein fouet la France. Il sort de son silence et publie sur les réseaux sociaux une reprise de sa chanson Il changeait la vie en soutien au personnel en activité pendant le confinement.

Et loin des beaux discours

Des grandes théories

À leur tâche, chaque jour

Sans même attendre un merci

Ils sauvent des vies

Malgré son trop long silence, Jean-Jacques Goldman reste dans le cœur des Français qui l'élisent à de nombreuses reprises, Personnalité préférée des Français.