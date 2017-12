Jean-Jacques Goldman redevient la personnalité préférée des Français selon le classement Ifop publié dans le Journal du Dimanche. Détrôné l'an dernier par Omar Sy, il occupait la troisième place lors du dernier classement. La clé de son succès selon l'Ifop* : "authenticité, longévité et discrétion".

Un effet Johnny Hallyday ?

Il y a aussi ses chansons qu'on entend toujours et celles écrites pour les autres comme "Laura", "Je te promets" entre autres pour Johnny Hallyday. Le sondage a été réalisé la semaine de la mort du chanteur auprès d'un millier de personnes et plusieurs autres proches du rocker apparaissent dans le classement comme Dany Boon (4e) Jean Reno (6e) et Line Renaud qui fait son entrée à la 45e place.

Omar Sy et Teddy Riner sur le podium

Dans le trio de tête, on retrouve le comédien Omar Sy (2e). Il descend de la première à la deuxième place. Le champion de judo Teddy Riner est troisième. La première femme est la comédienne Sophie Marceau (5e).

Thomas Pesquet réalise la meilleure entrée

L'astronaute Thomas Pesquet (33e) réalise la meilleure entrée. Il est suivi par Emmanuel Macron, 34e et première personnalité politique.

Florence Foresti clôt le Top 10

Le millier de personnes sondées étaient invitées à choisir dix personnalités françaises qui comptent le plus pour celles et qu'elles trouvent sympathiques. Dans le Top 10, on trouve le médecin et animateur de télévision, Michel Cymes (7e), l'humoriste Gad Elmaleh (8e), le chanteur Florent Pagny (9e) et l'humoriste Florence Foresti (10e).

*sondage réalisé en ligne du 6 au 11 décembre 2017 auprès d'un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus (méthode des quotas). Une liste de 64 noms a été soumise aux personnes interrogées. Auparavant une liste de 50 potentiels nouveaux entrants avait été proposée. Les dix premiers ont intégré la liste des 64 noms