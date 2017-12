Le chef de file de la France Insoumise rend hommage à Johnny Hallyday. A Marseille, Jean-Luc Mélenchon a répondu ce jeudi à la polémique survenue après sa première réaction à la mort du chanteur.

Jean-Luc Mélenchon l'affirme désormais clairement : lui aussi aimait Johnny Hallyday. A Marseille, pendant la visite d'une école des quartiers nord ce jeudi matin, le député des Bouches du Rhône s'est dit lui aussi touché par la disparition du chanteur. "On ressent de la nostalgie pour nous-mêmes, tout le monde a été amoureux une fois avec une chanson de Johnny en arrière-plan", a t-il dit.

Un personnage qui comptait dans la vie des Français

L'ancien candidat à la présidentielle ne sait pas encore s'il se rendra à la cérémonie prévue samedi prochain. : "Je ne sais pas si je serai invité". Mais lors de l'hommage sur les Champs Elysées, "j'enlèverai mon chapeau, comme tout le monde, par respect pour les morts", précise Jean-Luc Mélenchon qui estime que l'idole était "un personnage qui comptait dans la vie des Français".

Jean-Luc Mélenchon : "J'aimais Johnny Hallyday. J'enlèverai mon chapeau à ses obsèques". Copier

Quelques heures après la mort de Johnny Hallyday, une vidéo de Jean-Luc Mélenchon avait semé le trouble au milieu des hommages. Au cours de sa traditionnelle "revue de la semaine" sur sa chaîne Youtube qui compte 360.000 abonnés, le leader de la France Insoumise a dit : "Aujourd'hui sur tous les tons, toutes les chaînes, toutes les télés, tous les cailloux, tous les ombrages, tous les plumages, il n'est question que du décès de Johnny Hallyday. On me dit : “Tu vas dire quelque chose”. Pourquoi? Quelle importance j'ai là-dedans? Aucune. […] Sur Johnny, qu'est ce que vous voulez que je dise? Je n'ai rien à dire sur le sujet."

"Johnny n'a pas besoin de moi pour être aimé"

Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon dément avoir voulu dénigrer l'émotion populaire suscitée par la disparition de Johnny Hallyday. Il se dit victime "des gens malveillants, des journalistes qui (lui) mènent une guerre quotidienne sans même écouter sa vidéo". Mais le député marseillais maintient que le chanteur n'a pas besoin de lui "pour être connu et aimé". Le chef de file de la France Insoumise explique que pendant sa jeunesse, celle de l'après Mai 68, et dans son milieu "de jeunes gens rebelles", écouter du Johnny, "ça le faisait pas trop". Mais, ajoute-t-il en riant, "on chantait comme les autres".